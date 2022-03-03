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Son dakika: Avrupa'nın en büyüğü... Rus ordusu her an girebilir!

03.03.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhya Nükleer Santrali Rus ordusu tarafından kuşatıldı. Enerhodar şehrinin Belediye Başkanı Dmitro Orlov, 100 araçlık Rus konvoyunun şehre yaklaştığını açıkladı. Öte yandan Ukraynalı vatandaşlar Rus işgaline karşı santral çevresinde ve kentte barikat kurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Avrupa'nın en büyüğü... Rus ordusu her an girebilir!

Son dakika... Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Rus işgali tehdidi altında. Ukrayna'nın Enerhodar kentinde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali, Rus ordusu tarafından kuşatıldı. Nükleer santralin çevresinde şiddetli patlamaların meydana geldiği ve çatışma seslerinin duyulduğu rapor edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santralı'nın ele geçirme yolunda çabalarını arttırdığını açıkladı.

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HALK BARİKAT KURDU

Danışman Herashchenko, bölgede yaşayan yerel halkın, nükleer tesisin girişine barikat kurduğunu söyledi.

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100 ARAÇLIK KONVOY!

Enerhodar şehrinin Belediye Başkanı Dmitro Orlov, şehrin saldırı altında olduğunu ve 100 araçlık Rus konvoyunun şehre yaklaştığını açıkladı.

RUS ORDUSU ÇERNOBİL'İ ELE GEÇİRDİ

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan feshedilmiş Çernobil nükleer santralini geçtiğimiz günlerde ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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