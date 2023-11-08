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  4. Son dakika | AYM'den 'dezenformasyon yasası' kararı! İptal talebi reddedildi

Son dakika | AYM'den 'dezenformasyon yasası' kararı! İptal talebi reddedildi

08.11.2023 16:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi (AYM), 'dezenformasyon yasası' ile ilgili kararını açıkladı. İptal talebi oy çokluğuyla reddedildi.

Son dakika | AYM'den 'dezenformasyon yasası' kararı! İptal talebi reddedildi

Son dakika: Anayasa Mahkemesi (AYM), 'dezenformasyon yasası' ile ilgili yapılan iptal talebini oy çokluğuyla reddedildi. İşte detaylar...

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na Eklenen 217/A Maddesi ile düzenlenen ''Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma'' suçuna hapis cezası öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul'da görüşerek karara bağladı.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, dezenformasyon yasasının iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

Günün önemli manşetleri


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