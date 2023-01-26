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SON DAKİKA: HDP, AYM'ye gitmişti! AYM'den bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilgili karar

26.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini karara bağladı. AYM, aldığı kararda HDP'nin talebini reddetti.

SON DAKİKA: HDP, AYM'ye gitmişti! AYM'den bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, HDP'nin talebini reddetti.

HDP, AYM'YE BAŞVURDU

HDP'nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıklamıştı.

Yüksek Mahkemede görülen bir kapatma davasında ilk kez yapılan başvuruyla ilişkin raportör raporunun tamamlamasının ardından bir araya gelen üyeler HDP'nin talebini reddetti.

HESAPLARA BLOKE KONULMUŞTU

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına hükmetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı hdp

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