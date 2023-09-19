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  4. Son dakika | Azerbaycan Karabağ'da harekete geçti: Antiterör operasyonu başlatıldı! Ermeni askerlerin derhal çıkarılması istenmişti

Son dakika | Azerbaycan Karabağ'da harekete geçti: Antiterör operasyonu başlatıldı! Ermeni askerlerin derhal çıkarılması istenmişti

19.09.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ediyor. Bu sabah Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti. Azerbaycan'dan flaş bir karar geldi. Buna göre; Karabağ'da 'antiterör operasyonu' başlatıldı.

Son dakika | Azerbaycan Karabağ'da harekete geçti: Antiterör operasyonu başlatıldı! Ermeni askerlerin derhal çıkarılması istenmişti

Son dakika haberi: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da harekete geçti. Bakanlığın açıklamasına göre; Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldı.

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"MEŞRU ASKERİ HEDEFLER YOK EDİLİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor" dendi.

ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİNİN DERHAL ÇIKARILMASI İSTENMİŞTİ

Azerbaycan geçtiğimiz günlerde Ermeni silahlı kuvvetleri personelinin Karabağ’dan derhal çıkarılmasını, Karabağ’da Ermenistan’a bağlı olan sözde rejimin askeri ve sözde “hükümet” yapılarının feshedilmesini talep etmişti.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından ayrıca Azerbaycan’ın karşı tarafın ısrarla sürdürdüğü provokatif adımlarla karşı karşıya kaldığı ve Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeniler tarafından yapılan sözde “cumhurbaşkanlığı seçimleri”nin bunun açık bir örneği olduğu bildirildi.

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ERMENİ GÜÇLERİN DÖŞEDİĞİ MAYIN PATLAMIŞTI

Öte yandan Karabağ'da gerilim devam ediyor. Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğu bildirilmişti.

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada; terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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(AA)

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