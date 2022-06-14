Son dakika: Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik, Yunanistan'a çok sert çıkış! "Aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağı"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalar yapmak üzere kürsüye çıktı. Ankara'daki sel felaketine değinen Bahçeli hem ABB Başkanı Mansur Yavaş'a hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi ve "Göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlardır" dedi. Bahçeli, BDP Milletvekili Saliha Aydemir'in polise yumruk atmasıyla ilgili "Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?" derken dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerektiğini savundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimleri için adaylığını resmen açıklaması dolayısıyla tebrik ederken Yunanistan'a seslenerek "Aklını başını almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağı. İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler yeri gelince Ege sularının ne kadar serin, ne kadar derin olduğunu ağır bedeller ödeyerek görecektir" sözlerini kullandı.

"BECERİKSİZ BELEDİYE YÖNETİMLERİ BİR KEZ DAHA SINIFTA KALMIŞTIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ankara ve İstanbul tarihine pranga vuran altyapı eksiklikleri, siyasi ihtiras, organizasyon yetersizlikleri, kısır gündemlerle mücadeleler bugünkü tablonun yegane müsebbipleridir.

Hem Ankara hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları sel taşkınlarını, doğal olayları vurgun yemişçesine seyretmiştir. Meteoroloji uyarılarına rağmen hiçbir adım atılmamış, hiçbir önlem alınamamıştır. Basiretsiz ve beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmıştır. Göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlardır.

NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin kaygılarını hakikaten gördüğünü sözüyle değil, özüyle teyit ediyorsa bunu ABD ve Avrupa ülkelerine anlatmak durumundadır.

"DOKUNULMAZLIĞI SÜRATLE KALDIRILMALIDIR"

Arka arkaya şehit verdiğimiz sırada, terör örgütüne çok etkili ve inanmış bir mücadelenin sürdürüldüğü bir dönemde İstanbul Kadıköy’de, aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun, İmralı canisinin serbest bırakılması için yürüyüşe geçip sokaklarımızı kirletmesi tek kelime ile alçaklıktır.

PKK kontenjanından Meclis’e giren bir kadın milletvekili, polisimize yumruk sallamıştır. Askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran, toplumsal huzuru bozmak için nifak saçan, önüne gelen hakaretler yağdıran kimse bu milletin mensubu olamaz. Mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması da züldür, mahşeri vicdanda darbedir. Böylesi bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?

Polise el kaldıran ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde olan milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olamaz. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır. Mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır.

"CHP İŞGAL VE İĞFAL EDİLMİŞTİR"

HDP’nin kapatılması, anayasa mahkemesinin adalete, tarihe ihmali mümkün olmayan bir görevidir. Teröristlerin namlusundan çıkan kurşun neyse, sözde milletvekillerinin attıkları yumruklar da aynısıdır.

Kadıköy'de polise yumruk atan çürümüşün arkasında duran, bugünkü CHP yönetimidir. Kılıçdaroğlu'nun "CHP eski CHP değildir" açıklaması boş yere söylenmemiştir. CHP işgal ve iğfal edilmiştir. Kılıçdaroğlu şehitlerimizle ilgili taziye mesajı yayımlamış, bu mesajda terör örgütüne tek bir atıf, kınama ibaresi yok.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASETİYLE GECE, GÜNDÜZ GİBİ AYRI OLSAK DA..."

Kılıçdaroğlu ve zillet partileri masa altlarının izbeliklerinde kaybettikleri saygınlıklarını aydınlık diye sokak lambalarının önünde arayacak kadar şaşkın ve şuursuzdur. Serok Ahmet'in Diyarbakır'da yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK ve FETÖ'cülerin aleni katılımı, bölücü bir provokasyondur. Serok Ahmet, Türkiye'nin başına sarılan beladır, siyasi kundakçıdır.

CHP Genel Başkanı'nın Alevi İslam inancına sahip olması mahcubiyet duyacağı bir özelliği değildir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves edenler fitnenin çıban başlarıdır. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinden kaygı duyanlar sorumsuz olmakla birlikte milli birlik ve dayanışma ruhunu zedelemek isteyen görevli provokatörlerdir. Bizim merakımız Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini kamuoyuna taşıyanların talimatla hareket edi etmediğidir. Peş peşe gelen özür mesajlarının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun laçka ve lekeli siyasetiyle gece, gündüz gibi ayrı olsak da doğuştan sahip olduğu etnik özelliklerine saygı duymak milli, manevi sorumluluğumuzdur.

Cumhurbaşkanı adaylığını resmen açıklayan Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum, beraber başaracağımıza inanıyorum.

YUNANİSTAN'A SERT ÇIKIŞ! "EGE SULARININ NE KADAR SERİN OLDUĞU AĞIR BEDELLER ÖDEYEREK GÖRECEKLERDİR"