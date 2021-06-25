Son Dakika! Bakan Akar'dan Kabil havalimanı açıklaması: Şu an için alınmış bir karar yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti. İnönü Kışlası'na gelişinde 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak tarafından karşılanan Akar, tören kıtasını selamlayıp, ardından ziyaretin anısına TSK komuta kademesi ile birlikte fidan dikti. Hudut hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemi ile görüşen Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra karargahta görevli personelle bir araya geldi.

"TSK, CUMHURİYET TARİHİNİN EN YOĞUN GÜNLERİNDEN GEÇİYOR"

"İçimizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendiğini herkes gördü" diyen Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerinden geçtiğini ifade etti. Akar, "Bir pilot beş pilotun işini yapıyor. Gemilerimiz 2020'de 200 bin saat görev yaptı. Bütün zamanların en yüksek değeri bu. Eskiden iki komando tugayımız vardı, şimdi 17 komando tugayımız var, bunun 17'si de angaje durumda, görevinin başında" diye konuştu.

TSK personelinin ülkesinin egemenlik ve bağımsızlığı için karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yapılması gereken görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, sadece terör örgütleriyle değil her türlü tehdit ve tehlikeye karşı da mücadelenin devam ettiğini belirtti. 24 Temmuz 2015'ten itibaren terörle mücadelede yeni bir sürecin başlatıldığını ifade eden Akar, "Gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonunda 24 Temmuz'dan bugüne kadar 18 bin 220 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise bin 366 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin faaliyetlerini başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, egemenliği ve sınırlarına saygılı olarak sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında asla gözümüz yok. Fakat diğer taraftan da muhataplarımızın da aynı şekilde düşünüp, aynı şekilde davranmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Terör örgütü PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını dile getiren Akar, "Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, araç, gereç destek sağlamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar Cumhurbaşkanı, bakan ve Genelkurmay Başkanı düzeyinde yapılan her türlü temas ve konuşmada dile getiriliyor ve bunun mücadelesi veriliyor" dedi.

Türkiye'nin düzenlediği harekatlarla güneydoğu sınırında bir terör koridoru kurulmasına engel olduğunu belirten Akar, "Eğer Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı olmasaydı çok daha farklı, çok daha zor bir takım oluşumlarla karşı karşıya kalır, çok daha sıkıntılı durumlara girerdik" diye konuştu.

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki mücadelenin devam ettiğini aktaran Akar, bununla birlikte Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki hak, alaka ve menfaatleri korumak için de çalıştıklarını aktardı. TSK’nın binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleri doğrultusunda Anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın direktifleri ve yasalar doğrultusunda sıralı amirlerin ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu belirten Bakan Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

AFGANİSTAN HAVALİMANI

Türkiye’nin her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerinin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük gayret sarf ettiğini belirten Akar, 2002’de ilk göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne, 2015’ten itibaren de NATO’nun Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüklerini aktardı. TSK'nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini yürüttüğünü ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda altı yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir.”

Kaynak: İHA

