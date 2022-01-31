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  4. Son dakika! Bakan Akar'dan Karadeniz mesajı: Biz üzerimize düşeni yaptık

Son dakika! Bakan Akar'dan Karadeniz mesajı: Biz üzerimize düşeni yaptık

31.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz." dedi.

Son dakika! Bakan Akar'dan Karadeniz mesajı: Biz üzerimize düşeni yaptık

Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Yurt içi ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler verdi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda konuşan Akar, zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Akar, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." ifadesini kullandı.

KARADENİZ MESAJI

Karadeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Bizim tutumumuz çok açık ve net, Montrö rejimi çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu yıllardan beri dile getiriyoruz. Montrö'nün sağladığı statünün bütün taraflar için yararlı olduğunu, günümüz koşullarında bundan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığını hep gündeme getirdik. Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna olan diyaloğumuz bunun yanı sıra NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz."

Gerginliğin kontrolsüz şekilde tırmanmasının oluşturacağı tehlikeye dikkati çeken Akar, "Buna meydan vermemek için Türkiye olarak tüm taraflara sükunet, koordinasyon, iş birliği, diyalog tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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Hulusi Akar

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