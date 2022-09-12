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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 371 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 371 terörist etkisiz hale getirildi

12.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Akar, şuana kadar operasyonlarda 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 371 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Bakan Akar "Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayı daha da artacaktır" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

"İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYORLAR"

"Terör operasyonları artan bir tempoda devam edecek. En son terörist ölene kadar mücadelemiz sürecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor.

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371 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe-Kilit operasyonlarında 400'den fazla sığınak mağara tek tek imha edildi. 371 terörist etkisiz hale getirildi. Birçok teröristin cesetlerine arazi yapısından dolayı daha sonra rastlıyoruz, dolayısıyla bu sayı daha da artacaktır. "

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Pençe Kilit Operasyonu
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