SON DAKİKA | Bakan Bak'tan 'asansör' açıklaması! "Artık ASTAK üzerinden takip edilebiliyor"

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi (ASTAK) üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebiliyor." dedi.

"2024 YILINI 'HAREKETLİLİK YILI' İLAN EDİYORUZ"

Öte yandan Bakan Bak, "2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı. (DHA)

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