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  4. Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 'ABD ile mutabık kaldık'

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 'ABD ile mutabık kaldık'

24.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 'ABD ile mutabık kaldık'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmemiz yapıcı bir ortamda gerçekleşti. Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil. Gerek S-400’lerin gerek ABD’nin PKK ve PYD’ye verdiği desteğin ilişkimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biliyoruz.

S-400’ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik.

AFGANİSTAN KONFERANSI

Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz.

Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

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