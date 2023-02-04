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  4. SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Bu mayınlara bilerek basıyor'

SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Bu mayınlara bilerek basıyor'

04.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşediğini ve İsveç'in de bu mayınlara bilerek bastığını belirten Çavuşoğlu, "İstese temizler" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Bu mayınlara bilerek basıyor'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler" dedi. (AA)

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NATO İsveç Mevlüt Çavuşoğlu

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