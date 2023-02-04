SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili dikkat çeken sözler 'Bu mayınlara bilerek basıyor'

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşediğini ve İsveç'in de bu mayınlara bilerek bastığını belirten Çavuşoğlu, "İstese temizler" ifadelerini kullandı.
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