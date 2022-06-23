Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına yanıt! "Kesinlikle müsaade etmeyiz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru ile ilgili "İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak" açıklamasında bulundu. İngiliz bakan Truss ise "Bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" dedi.

"İSTANBUL'DA ANLAŞMA OLURSA UKRAYNA KARA SULARININ DIŞINDA GÜVENLİ BÖLGE KURULACAK"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Tahıl koridoru konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bu konuda Birleşik Krallık ile iş birliğimizi sürdüreceğiz.

İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak. Burada Ukrayna limanına gidecek gemilerin kontrolü yapılacak, bu Rusya'nın da talebi. Tarafların anlaşması gerekiyor. O yüzden BM'nin çabalarına ilaveten biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok Rusya üzerinde odaklandık. İstanbul'da teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tarihi henüz belli değil, Rusya'dan olumlu cevap bekliyoruz.

Moskova'ya bir askeri heyetimiz geldi. O görüşmenin yapıcı geçtiğini söyleyebilirim. İlgi duyan mevkidaşlarımıza da bilgi veriyoruz, Fransa, Almanya dışişleri bakanları başta olmak üzere. Rusya'nın beklentileri de ortada. Gemilerin yanaşması, sigorta, bankacılık ile ilgili.

"TÜRKİYE OLARAK MÜSAADE ETMEYİZ"

Biz her iddiayı ciddiye alıyoruz, araştırıyoruz. Sonucunu da Ukrayna tarafına özellikle her seferinde bildiriyoruz. Hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı takip ediliyor.

Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu gördük. Biz Ukrayna'nın tahılının Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz.

"CİDDİ BİR AÇLIĞA SEBEP OLACAK"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydererek Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabaları dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum." (AA)

