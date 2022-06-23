HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına yanıt! "Kesinlikle müsaade etmeyiz"

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına yanıt! "Kesinlikle müsaade etmeyiz"

23.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki gıda ürünlerinin yurt dışına gayri meşru şekilde ucuza satıldığı iddialarına yönelik "Biz Ukrayna'nın tahılının Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde uluslararası piyasalara da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz" dedi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına yanıt! "Kesinlikle müsaade etmeyiz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru ile ilgili "İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak" açıklamasında bulundu. İngiliz bakan Truss ise "Bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" dedi.

gfd

"İSTANBUL'DA ANLAŞMA OLURSA UKRAYNA KARA SULARININ DIŞINDA GÜVENLİ BÖLGE KURULACAK"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

  • Tahıl koridoru konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bu konuda Birleşik Krallık ile iş birliğimizi sürdüreceğiz.
    İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak. Burada Ukrayna limanına gidecek gemilerin kontrolü yapılacak, bu Rusya'nın da talebi. Tarafların anlaşması gerekiyor. O yüzden BM'nin çabalarına ilaveten biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok Rusya üzerinde odaklandık. İstanbul'da teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tarihi henüz belli değil, Rusya'dan olumlu cevap bekliyoruz.

  • Moskova'ya bir askeri heyetimiz geldi. O görüşmenin yapıcı geçtiğini söyleyebilirim. İlgi duyan mevkidaşlarımıza da bilgi veriyoruz, Fransa, Almanya dışişleri bakanları başta olmak üzere. Rusya'nın beklentileri de ortada. Gemilerin yanaşması, sigorta, bankacılık ile ilgili.

"TÜRKİYE OLARAK MÜSAADE ETMEYİZ"

  • Biz her iddiayı ciddiye alıyoruz, araştırıyoruz. Sonucunu da Ukrayna tarafına özellikle her seferinde bildiriyoruz. Hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı takip ediliyor.

  • Gemilerin hareket limanlarının ve ürünlerin menşeinin kayıtlarda Rusya olduğunu gördük. Biz Ukrayna'nın tahılının Rusya veya başka bir ülke tarafından alınıp gayrimeşru şekilde uluslararası piyasalara satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bu ürünlerin bize gelmesine de kesinlikle müsaade etmeyiz.

"CİDDİ BİR AÇLIĞA SEBEP OLACAK"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydererek Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabaları dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma operasyonunda ele geçirildi! Tam 3 milyon dolar...Jandarma operasyonunda ele geçirildi! Tam 3 milyon dolar...
Marmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdıMarmaris'teki yangın devam ediyor! Rüzgar çalışmaları daha da zorlaştırdı
Yasak aşkta kanlı son! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'Yasak aşkta kanlı son! 'Kocamın 6 yıldır gönül ilişkisi var'
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

Benzine indirim geldi! İstanbul'da litre fiyatı...

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri hayatını kaybetti

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Takipçisinin göğüsleriyle ilgili sorusuna bomba yanıt

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Tamamında düştü

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

EGM harekete geçti! Dikkat çeken 'Şahan' detayı

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

Dehşet verici görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Şoke eden ifadeler: Kızına sahip çıksaydın

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Sağlık bakanı 'inmelere' neden olan seks pozisyonunu yasakladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sokakta iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.