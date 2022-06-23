Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl' iddialarına yanıt! "Kesinlikle müsaade etmeyiz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu tahıl koridoru ile ilgili "İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak" açıklamasında bulundu. İngiliz bakan Truss ise "Bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:
Tahıl koridoru konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bu konuda Birleşik Krallık ile iş birliğimizi sürdüreceğiz.
İstanbul'da anlaşma olursa bir kontrol merkezi kurulacak. Ukrayna kara sularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak. Burada Ukrayna limanına gidecek gemilerin kontrolü yapılacak, bu Rusya'nın da talebi. Tarafların anlaşması gerekiyor. O yüzden BM'nin çabalarına ilaveten biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Daha çok Rusya üzerinde odaklandık. İstanbul'da teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tarihi henüz belli değil, Rusya'dan olumlu cevap bekliyoruz.
Biz her iddiayı ciddiye alıyoruz, araştırıyoruz. Sonucunu da Ukrayna tarafına özellikle her seferinde bildiriyoruz. Hangi geminin nereden geldiği, ne taşıdığı takip ediliyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Türkiye ve İngiltere'nin NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşündüklerini kaydererek Türkiye'nin özellikle Ukrayna'da çok kıymetli şeyler yaptığını ve bunu bildiklerini söyledi.
Türkiye'nin Ukrayna konusundaki çabaları dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür eden Truss, Ukrayna'dan tahıl koridoru açılmasına ilişkin şunları kaydetti:
"Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum." (AA)
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