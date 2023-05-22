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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi'ne yönelik saldırı hakkında açıklama

22.05.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD’den, (New York'taki Türkevi'ne) saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkevi'ne yönelik saldırı hakkında açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkevi’nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "ABD’den, saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumayı sağlamasını bekliyoruz. Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kimliği bilinmeyen bir saldırgan, New York'taki Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak demir levyeyle konsolosluğun giriş kapılarına ve camlarına zarar vermişti. (AA)

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