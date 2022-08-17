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  4. Son Dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajına başladı

Son Dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajına başladı

17.08.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Abdülhamid Han sondaj gemisi ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı" ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajına başladı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." dedi.

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Fatih Dönmez

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