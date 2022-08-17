Son Dakika: Bakan Dönmez duyurdu! Abdülhamid Han sondaj gemisi ilk sondajına başladı

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." dedi.

Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. ????



Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız.



Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun. pic.twitter.com/ALywbiBGzi — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 17, 2022





