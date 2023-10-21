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  4. SON DAKİKA | Kahire'de Gazze için Barış Zirvesi başladı! Bakan Fidan zirveye katılıyor

SON DAKİKA | Kahire'de Gazze için Barış Zirvesi başladı! Bakan Fidan zirveye katılıyor

21.10.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Kahire'de Gazze için Barış Zirvesi başladı. Zirvede Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi açılış konuşması yaptı. Sisi, liderleri Gazze'deki insani felaketi sonlandıracak ve barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya davet etti. Zirvede konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Kahire'de Gazze için Barış Zirvesi başladı! Bakan Fidan zirveye katılıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik arttırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır’ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ‘Kahire Barış Zirvesi’ için Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldi. Başkent Kahire’de yapılan zirvede, Türkiye’yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor.

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ÇOK SAYIDA ÜLKE VAR

Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlarının da hazır bulunduğu zirvede Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacak.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğindeki zirvede Ürdün, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılıyor.

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Zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel de bulunacak.

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Bakan Fidan’ın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülüyor.

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SİSİ: BİR AN İÇİN BİLE KAPATMADIK AMA...

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadelerini kullandı.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, Kahire zirvesindeki liderleri Gazze'deki insani felaketi sonlandıracak ve barışa giden yolu yeniden canlandıracak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya davet etti.

Ürdün Kralı, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 'savaş suçu' teşkil ettiğini vurguladı ve "Bu, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun açık bir ihlalidir, bu bir savaş suçudur, kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılmasıdır." dedi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kahire zirvesinde İsrail saldırılarının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Hastaneler, okullar bombalanıyor. Sivillerin sığındığı yerler bombalanıyor. Bir uyarıda bulunuyoruz, şöyle bir tehlike var; Bizim sivillerimizin yerinden edilme tehlikesi var. Bunu kabul etmeyiz. İlk günden itibaren bunun durdurulmasını ve insani bir koridorun açılmasını istedik. İsrail hükümeti buna izin vermedi. Masum siviller öldürülüyor. İki taraftaki rehinelerin salınmasını istiyoruz. FKÖ Filistin'in tek meşru temsilcisidir. Ortadaki tek çözüm iki devleti çözümü yerine getirmek. Bağımsız Filistin'i kurup başkenti Kudüs olarak seçmektir. BM kararının yerine getirilmesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres ise "Filistinlilerin ihtiyaçları meşru ve çok. Bu trajik olayların geniş bağlamında 56 yıllık bir işgal var. Hamas'ın saldırısı meşru görülemez ancak Filistinli sivillerin toplu cezalandırılması da meşru görülemez. Büyük bir insani yardım gerekli Gazze'ye. İnsani bir ateşkesin hemen sağlanması için çağrıda bulunuyorum. Gerçek bir barışın tek çözümü var iki devletli bir çözüm."

BAKAN FİDAN: "BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI"

Barış zirvesinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan" Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı" dedi.

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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Şu an Filistin'deki durum bir tarjedi, hep öyleydi ancak şimdi daha da kötüleşiyor. Bunu kınamada koşulsuz olmalıyız. İsrail'in sözde zaferlerinin uzun dönemde güvenlik sağlamayacağı onlara anlatılmalı. İsrail bazı ülkelerin güvenliğini açık çek olarak kullanıyor.

İsrail'e yapılan askeri yardımlar işgali derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor.

Filistin'in acısı normalleştiriliyor. Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail Gazze'de 2 bin kişiyi hapiste tutuyor. Bu kriz küresel boyutlarda savaşlar çıkarabilir. Adil bir çözüm bulunmalı. Türkiye çatışmaların durmasını ve Gazze'ye koşulsuz insani yardım gönderilmesini istiyor.

İki devletli çözüm yoluna geri dönülmesi gerekiyor. Bağımsız Filistin devleti kurulmalı. Daha ötesi bir garantör mekanizması olmalı. Türkiye onurlu, adil ve güvenli bir gelecek içn çalışıyor ve bu zirve için Mısır'a teşekkür ediyor."

(İHA/DHA/AA)


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Kahire Hakan Fidan

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