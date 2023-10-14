Son dakika: Bakan Fidan, Mısır'da açıkladı: Gazze'de 300 civarı vatandaşımız var, 30'u tahliye edildi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki diplomatik temaslarını sürdürüyor. Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilen Fidan, daha sonra Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile de bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Ortak geçmişimiz ve köklü bağlarımız bulunan Mısır, Arap dünyasında, Afrika ve Akdeniz’de stratejik ağırlığı olan bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından ise her zaman kilit bir role sahip aktördür. Medeniyetler beşiği, üç kıtanın buluştuğu Akdeniz’in dünya siyasetinde yeniden merkeze oturmaya başladığı günlerden geçiyoruz.”

TÜRKİYE-MISIR İKİLİ İLİŞKİLERİ

“Bu sabah Cumhurbaşkanı Sayın Sisi tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettim. Kabul esnasında Sayın Sisi, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması yolundaki vizyonunu ilettiler, kendileri Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçen G20 Zirvesi’nde de görüşmüşlerdi. Ayrıca 5 gün önce İsrail-Filistin gerginliği hakkın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.”



Karşılıklı olarak büyükelçilerimizin atanmasıyla diplomatik ilişkilerimizi olması gereken seviyeye çıkardık. Enerji de önemli bir işbirliği alanımız. Mısır’dan en fazla enerji ithal eden ülke olarak işbirliğimizi çeşitlendirmek istiyoruz.”

"SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KINIYORUZ"

Türkiye olarak Mısır’ın gerek tarihsel planda Filistin davasına verdiği desteği gerek Refah Sınır Kapısı dolasıyla Gazze’deki masum kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının giderilmesindeki rolünü her zaman önemsedik. Bugün de görüşmelerimiz buna imkan tanıdı. Filistin sorunu, Türkiye ve Mısır’ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. 7 Ekim’den bu yana yaşananlar uzun zamandır emsali görülmemiş gelişmelerdir. Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz.

Ancak temel mesele, Filistin’de adil ve kalıcı bir çözümün sürekli olarak ötelenmesi, bu arada İsrail’in yasadışı yerleşimler, Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki provokasyonları, keyfi tutuklamalar gibi uygulamalarla işgali derinleştirmesidir. Türkiye ve Mısır olarak 67 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulmasının, yani iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu düşünüyoruz.



Türkiye olarak geldiğimiz noktada 4 hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Her şeyden evvel, her taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin, İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.

"FİLİSTİNLİLERİN MISIR'A SÜRÜLME POLİTİKASINI TASVİP ETMİYORUZ"

İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Filistinlilerin Gazze’de yerinden edilerek Mısır’a sürülme politikasını tasvip etmiyoruz, buna sonuna kadar karşı çıkıyoruz, bu konuda Mısır’ın yanındayız. İkincisi çatışmanın coğrafya olarak yayılmasının engellenmesidir. Türkiye olarak bu konuda benzer düşüncelere sahip olduğumuz ülkelerle yakın istişare halindeyiz.

Üçüncü olarak iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin yeniden başlatılmasıdır. Ortadoğu’da barış, sadece bölgesel alternatiflerle Filistinlilerle tesis edilebilir, zira barış olmadan gerçek manada güvenlik tesis edilemez. Dördüncü olarak bölgedeki Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.

GAZZE'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARI

Krizin ilk anından itibaren Mısır ile koordineli şekilde çalışma içinde olduk. Sivil toplum örgütlerimiz de seferber oldular. 3 uçak gönderdik, uçaklar gelmeye devam edecek. Başka ülkelerle de yardım konusunu görüşmekteyiz. BM de alanda var Mısırlı yetkililerin koordinasyonunda bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Sınır kapısının ne zaman hangi şartta açılacağına ilişkin çok ciddi müzakerelerin olması gerekiyor. Biz biliyoruz ki Gazze kuşatmalarında Mısır tarihi rol oynadı. Tahliyeler konusunda yine Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. 300 civarında çift uyruklu Türk vatandaşı bulunmakta. 30'unun tahliyesini başardık. Sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız devam ediyor.



