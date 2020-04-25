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  4. Son dakika! Bakan Kasapoğlu açıkladı: 23 bin 801 vatandaşımız karantinada

Son dakika! Bakan Kasapoğlu açıkladı: 23 bin 801 vatandaşımız karantinada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 vatandaşın bulunduğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Son dakika! Bakan Kasapoğlu açıkladı: 23 bin 801 vatandaşımız karantinada

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde önemli merkezlerden olmaya devam ediyor.

Yurtlarda yürütülen koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

**'23 BİN 801 VATANDAŞIMIZ KARANTİNADA'

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında çeşitli ülkelerden gelen 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini bildirdi.

"Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." ifadesini kullanan Kasapoğlu, yurtlarda misafir edilen vatandaşlar için her türlü imkanı sağlama noktasında titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgularken, bugüne kadar 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığı bilgisini verdi.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı yürüttüğü mücadelenin bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları elini taşın altına koyuyor. Biz de başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere, ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı yurt dışından dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımız ramazan ayını yurtlarımızda huzurla geçirecekler. Vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde yurtlarımızdan ayrılması adına büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Bakan Kasapoğlu Karantina

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