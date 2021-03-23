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Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

23.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olurken, vaka oranının en çok azaldığı iller Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Son Dakika: Bakan Koca duyurdu! İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz; Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir'' ifadelerini kullandı. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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