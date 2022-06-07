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  4. Son Dakika: Bakan Koca duyurmuştu! AK Parti yasa teklifini TBMM'ye sundu

Son Dakika: Bakan Koca duyurmuştu! AK Parti yasa teklifini TBMM'ye sundu

07.06.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" açıklamasında bulunmuştu.

Son Dakika: Bakan Koca duyurmuştu! AK Parti yasa teklifini TBMM'ye sundu

Son dakika haberine göre AK Parti'den binlerce kişinin merakla beklediği sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa ile ilgili flaş bir karar geldi. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeyle ilgili "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın. Motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta, muhtemelen gelecek hafta; ama bu hafta ben Meclis komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Bu hafta Meclis'e gelebilir, komisyona gelebilir. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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