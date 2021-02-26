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  4. Son Dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

26.02.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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