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Son Dakika: Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması! 'Temmuz ayına kadar...'

07.03.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Nebati, "Türkiye bugün üretimi durdursa dahi Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var" dedi. Nebati ayrıca, "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre son günlerde gündem olan ayçiçek yağı konusunda önemli bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye bugün üretimi durdursa dahi Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var" açıklamasında bulundu.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde konuşan Bakan Nebati sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülere ilişkin yaptığı konuşmada bu spekülasyonları yapanların ülkeye ihanet içinde olduklarını söyledi.

"Enflasyonla mücadele timimiz hareket halinde, kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz" diyen Bakan Nebati, "Etiketler üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nebati ayrıca, "Ülkede sanki bir yokluk, yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de Bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi de herkes bilsin." dedi.

Bakan Nebati küresel enflasyonun Türkiye’ye de yansımaları olduğuna dikkat çekerek, fiyat istikrarını sağlamanın birinci önceliklerinden olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülerin spekülatif olduğunu aktaran Bakan Nebati, ’’Yalan yanlış haberler yapılıyor. Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp yağ stoğu bitmiştir diyenler ülkeye ihanet ediyorlar. Türkiye bir tarım ülkesi. Yağ kuyruğu varmış gibi gösteriyorlar bunlar ihanete varan söylemlerdir. Bunu yapanlarla iletişimimiz olacak. Bu oyunlara izin vermeyiz. Türkiye tarım ülkesidir. Türkiye’nin hiçbir şey yapmasa dahi Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var’’ dedi.

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