HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Son dakika! Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak

Son dakika! Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.10.2020 21:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak.

Son dakika! Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'da yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarıyla ilgili arın saat 11.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12’inci sınıflarda da yine belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek.
Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurulları'nın uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar! Dans etmeye başlayınca... Flaşları patlatan anlar!
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladıMeslek liseleri yüz yüze eğitime başladı
Vespa motor fiyatları nasıl?Vespa motor fiyatları nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman? Erdoğan açıkladı!
Okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman?
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı
Meslek liseleri yüz yüze eğitime başladı
Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır? Öğretmenler Günü resimli kutlama mesajları!
Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanır?
İşte Türkiye'deki en iyi üniversiteler! İlk sırada Hacettepe yer aldı
İşte Türkiye'deki en iyi üniversiteler! İlk sırada...
Liseler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim-öğretim takvimi açıklandı
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 'EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurulacak'
Bakan Selçuk duyurdu! Aynı sistem KKTC'de de kurulacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.