Son dakika! Bakan Selçuk, yüze yüze eğitime geçişin ayrıntılarını açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'da yüz yüze eğitime geçişin ayrıntılarıyla ilgili arın saat 11.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12’inci sınıflarda da yine belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek.

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurulları'nın uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok" ifadelerini kullanmıştı.

