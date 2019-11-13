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Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de DEAŞ'ın önemli bir isminin ele geçirildiğini ve sorgusunun devam ettiğini açıkladı.

Son dakika! Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınır içinde de sınır dışında da operasyonlarımız devam ediyor. DEAŞ'ın çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye'de ele geçirdik. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam ediyor" dedi.

DEAŞ'LILARIN İADESİ

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi. Diğer ülkelerden de aynı işbirliğini, aynı yakınlığı ve aynı yapıcı tutumu beklediğimizi burada huzurunuzda söylemek istiyorum.Biz kimsenin turistinin otağı değiliz, misafirhanesi değiliz. Ve şunu söyleyeyim, sınır içinde de dışında da operasyonlarımız devam ediyor.

"DEAŞ'IN ÖNEMLİ İSMİNİ YAKALADIK"

DEAŞ’ın yine çok önemli bir adamını yakın bir zamanda Suriye’de ele geçirdik. Ve verdiği bilgilerle neler yaptığının, neler ortaya koyduğunu bir şekilde ifade etmektedir. Hala sorgusu arkadaşlarımız tarafından devam etmektedir. Biz devletiz.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR OPERASYONA GİRİYORUZ"

Şunu söylemek isterim. FETÖ’yle de mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun. Bu FETÖ meselesini dibini kazıyana kadar; kim ne söylerse söylesin… Vazgeçmeyiz, vazgeçen namerttir. Ve bir şeyi daha söyleyeyim, bunu da korucularımız huzurunda söyleyeyim. FETÖ’ye önümüzdeki günlerde çok önemli bir operasyonla daha geliyoruz, arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Bu müsibetleri, bu ülkenin üzerinde kötü bir emel düşünmeyene kadar kazımaya kararlıyız. Burada şahsımızın olup olmaması çok önemli değildir. millet bu kararı vermiş. Hiç kimse aman bu adamlar değişir de başkaları gelir, bu mücadele biter diye beklemesin. Bu mücadeleyi bu milletin evlatları sonuna kadar sürdüreceklerdir.


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Bakan Soylu

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