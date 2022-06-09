SON DAKİKA: Bakan Soylu duyurdu! Kaçak göçmenlerle mücadelede iki yeni tedbir

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Taksi ve TIR'larda kaçak göçmenlerle mücadele için yeni önlemler getiriliyor. Buna göre, taksiciler bugünden itibaren yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol etmekle yükümlü olacak. Ayrıca TIR'larda kaçak yolcu taşınmasına önlem olarak da TIR parklarına kamera sistemi kurulması masadaki önlemler arasında.

"GÖÇ MESELESİ İNSANLIK MESELESİDİR"

Bakan Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasında "Bizde 'yabancı düşmanlığı' diye bir kavram yoktur. Batı'nın vardır" diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komşusu açken tok yatanı sorgulayan bir inancın mensuplarıyız. Birileri kendi değerlerimizden bizi koparmaya çalışabilirler. Göç meselesi bir insanlık meselesidir."

"BUGÜN İTİBARIYLA GETİRİYORUZ"

Bakan Soylu "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz" sözleriyle yeni önlemlerden ilkini duyurdu.

Soylu ayrıca "TIR kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı TIR parklarına kamera sistemi kurmayı tedbir olarak getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 3.7 milyon geçici koruma altında Suriyeli bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Ayrıca 321 bin kişi de uluslararası koruma kapsamında ülkemizde -yani mülteci kapsamında- bulunmaktadır" dedi.

"AVRUPA'YA SORUYORUM: SEN İDLİB'DE NE YAPIYORSUN?"

İdlib’deki 3.9 milyon insan hakkında değerlendirmede bulunan Soylu şunları söyledi:

"Bu insanlar kendi yerinden edildiği için savaş sonrası canlarını kurtarmak için İdlib’e geldiler. Bu bölgeler PKK’nın PYD’nin ve rejimin tacizi ve saldırı altısında olmuş olsaydı, bu insanlar nereye gidecekti? Onların gideceği yer Türkiye ve Avrupa. Bugün Avrupa’ya soruyorum. Sen İdlib’de ne yapıyorsun? Bugün muhalefet partisi olup ahkam kesenler, laf cambazlığı yapanlar, Avrupalı büyükelçilerle sabahtan akşama kadar bir araya geliyorsunuz, sorsanıza.”

Soylu ayrıca "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. 'Eren Abluka 15 Narko Terör' Lice’de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

(DHA-AA-İHA)

