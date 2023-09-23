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  4. SON DAKİKA | Bakan Tekin 'önümüzdeki hafta paylaşacağız' diyerek duyurdu! "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile..."

SON DAKİKA | Bakan Tekin 'önümüzdeki hafta paylaşacağız' diyerek duyurdu! "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile..."

23.09.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Bakan Tekin açıklamasında "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Tekin 'önümüzdeki hafta paylaşacağız' diyerek duyurdu! "En az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile..."

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenler Odası sohbetlerimizin en önemli konularından birisi kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM’nin gerekçeli kararını bekliyoruz. Ancak kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak, bu sınavın bir mali yükü var." dedi.

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"HAZIRLADIĞIMIZ BİR FORMÜLÜ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Tekin paylaşımının devamında "Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak, hem sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikalarımızla uyumlu hızlı çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin

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