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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da bombalı terör eylemindeki 5 terörist yakalandı

08.09.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Diyarbakır'da bombalı terör eylemindeki 5 terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Diyarbakır’da bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da ikamet eden ve bölücü terör örgütü adına kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulunduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;


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