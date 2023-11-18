SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonun ayrıntılarını paylaştı. İstanbul'da düzenlenen Kartel-2 Operasyonu kapsamında uluslararası uyuşturucu karteli Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın Üsküdar’da yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları:

"İstanbul’da düzenlenen "KARTEL-2 OPERASYONU" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından;

Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandı.

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK’ın Üsküdar’da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı."





