HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya "Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı" diyerek duyurdu! Kağıthane'deki silahlı saldırı sonrası 39 gözaltı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya "Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı" diyerek duyurdu! Kağıthane'deki silahlı saldırı sonrası 39 gözaltı

28.08.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda polise ateş açılmış, açılan ateşte polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul polisi, söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. 39 şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 'Şehidimizin kanı yerde kalmadı' ifadelerine yer verdi.

Son dakika: İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı!

İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.

KHKHL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

FASFA

39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin.

HFGH

Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"

İstanbul'daki çatışmada polis şehit olmuştu! Evinde kıskıvrak yakalandı İstanbul'daki çatışmada polis şehit olmuştu! Evinde kıskıvrak yakalandı

gdfgdhg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaatta cesedi bulunmuştu... Hayatı tam bir dram çıktı!İnşaatta cesedi bulunmuştu... Hayatı tam bir dram çıktı!
Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! Şimdi indirimde Ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz! Şimdi indirimde
AK Parti'den 'kongre' kararı! Resmen başladıAK Parti'den 'kongre' kararı! Resmen başladı
Anahtar Kelimeler:
şehit polis İstanbul uyuşturucu son dakika

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.