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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor' diyerek duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor' diyerek duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

01.09.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımında bulunan videoda, operasyona ilişkin görüntüler de yer aldı.

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun PARLAK operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

aliii

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terörist

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