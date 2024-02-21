Son dakika | Bakanlar İliç'te! Bakan Yerlikaya: Kayıp işçileri arama çalışmalarına ara verildi

Son dakika haberi: İliç'teki maden sahasındaki son durumu bakanlar Yerlikaya, Özhaseki, Bayraktar, Işıkhan, Yumaklı yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, bölgedeki tehlike oluşturacak atığa rastlanmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu büyük bir kaza. Tüm arama faaliyetlerinde önce süreçte çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini düşünüyoruz. Sahanın üst kısmında kaymanın aktif hale geldiğini gösteren rapor nedeniyle ara vermiştik. Bölgede sismik çalışmalar devam ediyor. Son nihai rapora göre, arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Yukarıda liç alanındaki aktivasyon durana kadar ara veriyoruz. Büyük metanet gösteren ailelerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

ÖZHASEKİ: "KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise şu açıklamaları yaptı:

Bölgedeki incelemelerimizde tehlike oluşturacak bir kirlilik tespit edilmedi.

Sağlık nedenleri dolayısıyla gelemedim, bunun için özür dilerim.

ÇED RAPORU İDDİALARINA YANIT VERDİ

ÇED raporları bakanlığımızdan alınıyor. Buradaki hadise ÇED çıkmadan önce başlamış, ÇED 2018'de alınmış. 2, 3, 4 yıl gibi aralıklarla ÇED raporunda birtakım yenilenmeler olmuş. Bizle ilgili kusur var mı yok mu onu inceliyoruz. Kusurun kimde olduğu, niye böyle bir olayın meydana geldiği ortaya çıkacak.