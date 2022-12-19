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Son dakika... Bakanlık açıkladı! Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu

19.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık hastanede birlikte ameliyata girdikleri doktorların cezasını duyurdu.

Son dakika... Bakanlık açıkladı! Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir sahte doktorun görev yaptığı iddialarıyla medyada yer bulan olayla ilgili olarak Bakanlığımızca yürütülen soruşturma 4 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir.

Ancak, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini Tıp Fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığı anlaşılmaktadır.

Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir.

Yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat etmiştir. Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, Başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına konu intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur.

Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir.

Ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.,

Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Doktor sahte

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