SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek." ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

"ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI TESPİT EDİLENE KADAR..."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmenin solüsyon boru hatlarında 21 Haziran'da meydana gelen arıza neticesinde Çevre Kanunu'na istinaden bakanlığa bağlı çevre denetim ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve işletmeye en üst sınır uyarınca 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandığı, adli soruşturmanın yapılması için de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti amacıyla çevre laboratuvarınca alınan 27 numunenin analizlerinin sürdürüldüğü bildirilerek, "Öte yandan benzeri olayların yaşanmaması için ilave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bakanlık denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine müsaade edilmeyecek." bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde siyanür akan borulardan birisinin kırıldığı iddiaları üzerine büyük panik yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyünde, 21 Haziran'da bir altın madeni işletmesinin yığın liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmişti. Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak, eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmişti. Söz konusu tespitin analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alınmıştı. Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek, kirli malzeme toprak yüzeyden sıyrılarak, güvenli alana taşınmıştı.

Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespiti için de 27 numune daha alınmıştı. Çevre kirliliğine neden olan altın madenine "en üst sınır" olan 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Ayrıca söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu. Bakanlık yetkilileri, bölgede çevresel izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini, analiz sonuçlarına göre ise lüzum görülen alanlarda çevresel iyileştirme çalışmalarına devam edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA-İHA



