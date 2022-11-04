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  4. SON DAKİKA | Bartın'daki maden faciasından günler sonra bir acı haber daha! Bakan Koca duyurdu

SON DAKİKA | Bartın'daki maden faciasından günler sonra bir acı haber daha! Bakan Koca duyurdu

04.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bartın'da 14 Ekim'de meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasından günler sonra yeni bir acı haber geldi.

SON DAKİKA | Bartın'daki maden faciasından günler sonra bir acı haber daha! Bakan Koca duyurdu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 haftadır tedavi gören bir madencinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, açıklamasının devamında "Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor." dedi.

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