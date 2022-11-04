SON DAKİKA | Bartın'daki maden faciasından günler sonra bir acı haber daha! Bakan Koca duyurdu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 haftadır tedavi gören bir madencinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YARALI MADENCİLERİN SAĞLIK DURUMU

Bakan Koca, açıklamasının devamında "Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor." dedi.





