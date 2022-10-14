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Son Dakika: Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili AFAD'ın açıklaması gündem oldu! Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

14.10.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüm Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya kilitlendi. Mahsur kalan işçilere dair yeni haberler gelmeye devam ederken patlamanın sebebinin ne olduğu da merak ediliyor. AFAD ilk açıklamasında patlamanın trafo kaynaklı olduğunu belirtmişti. AFAD, bir süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı kaldırarak "Patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili AFAD'ın açıklaması gündem oldu! Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

Son dakika haberi: Türkiye, Bartın'da gerçekleşen maden ocağı patlamasından gelen haberleri takip ediyor. İşçilerin durumlarıyla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları gelirken herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi de patlamanın sebebinin ne olduğu. Ancak patlamanın sebebine ilişkin AFAD'ın paylaşımı gündem oldu. İşte detaylar...

AFAD PAYLAŞIMI SİLDİ

AFAD patlamayla ilgili ilk yaptığı paylaşımda "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." bilgisine yer vermişti. Ancak AFAD bir süre sonra bu paylaşımını sildi.

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Son dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Bölgede son durum ne? İşte detaylar...Son dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Bölgede son durum ne? İşte detaylar...

Patlamanın trafo kaynaklı olup olmadığı merak edilmeye devam ederken AFAD'dan silinen paylaşımda yer alan bilgilere ilişkin bir açıklama daha geldi. AFAD bilginin sehven paylaşıldığını söyleyerek patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

İşte AFAD'ın o paylaşımı:

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."

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