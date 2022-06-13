HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Başkentten acı haber! Selde yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi

Son dakika: Başkentten acı haber! Selde yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi

13.06.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç ederken can kayıplarına da yol açtı. Selde üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Bugün selden bir acı haber daha geldi. Altındağ'da arıcı Ramazan Gök, 2 gündür kayıp olarak aranıyordu. Bugün Gök'ün cansız bedenine ulaşılmasıyla Ankara'daki sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi.

Son dakika haberi: Ankara'yı dün sağanak yağış vurdu! Sel felaketi hem manevi hem de maddi büyük zarara yol açtı.Başkentte etkili olan sağanak sokakları göle çevirdi, birçok araç sulara kapılıp sürüklendi. Vatandaşlar sel felaketinde can derdine düşerken üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. AFAD'dan gelen son açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Ankara'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

thumbs_b_c_3f7269150d6f0d92c628b16d9ad45146

AFAD: BİR VATANDAŞIMIZIN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Altındağ'da meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök'ün cesedine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı.

thumbs_b_c_21712afef736f68dca05ef88359d63ef

AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştıSatın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Van'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldiVan'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi
Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldiFelaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi
Anahtar Kelimeler:
sel Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Bebek sahilinden sonra bir skandal daha! Yağmur altında...

Minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'

Minibüste iğrenç olay! 'Ağlamaktan halim kalmadı'

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

Soylu ile Yavaş'ın fotoğrafı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Bikinili poz! Güneş yanığıyla dalga geçti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.