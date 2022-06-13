Son dakika: Başkentten acı haber! Selde yaşamını yitirenlerin sayısı yükseldi

Son dakika haberi: Ankara'yı dün sağanak yağış vurdu! Sel felaketi hem manevi hem de maddi büyük zarara yol açtı.Başkentte etkili olan sağanak sokakları göle çevirdi, birçok araç sulara kapılıp sürüklendi. Vatandaşlar sel felaketinde can derdine düşerken üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. AFAD'dan gelen son açıklamaya göre bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Ankara'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

AFAD: BİR VATANDAŞIMIZIN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Altındağ'da meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök'ün cesedine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA-AA)

