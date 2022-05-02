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Son dakika: Bayram boyunca hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

02.05.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteorolojiden bayram boyunca havanın nasıl olacağıyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre bayramda yurt genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Bayramın ilk günü (bugün) içinse bazı bölgelerde vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olması istendi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Bayram boyunca hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Son dakika: Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Ramazan Bayramı boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ (2 MAYIS 2022 PAZARTESİ)

Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (3 MAYIS 2022 SALI)

Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ (4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA)

İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 günlük hava durumu

2 MAYIS BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

bugün

HAVA SICAKLIĞI: İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerinden sonra bölge genelnin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı . Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu,

VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece Gaziantep ve Kilis çevreelrinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji
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