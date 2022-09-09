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  4. Son dakika: Bayrampaşa Kiptaş konutlarında korkutan yangın! Mahsur kalanlar var

Son dakika: Bayrampaşa Kiptaş konutlarında korkutan yangın! Mahsur kalanlar var

09.09.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Bayrampaşa'daki Kiptaş konutlarında gece saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Elektrik panolarından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Binada yangın sırasında mahsur kalanlar oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de yangınla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki Kiptaş konutlarında elektrik panolarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVLERİNDE MAHSUR KALDILAR

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Yangında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

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İSTANBUL İTFAİYESİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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Ekiplerin tahliye ve söndürme çalışmaları sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
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