SON DAKİKA: Beşli masa Akşener sonrası ilk kez bir arada! Herkesin beklediği görüşme bitti, kritik açıklama...

Son dakika: Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset kulisleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla altüst oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla gözler 5 lidere çevrildi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak görüşmeye ilk gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Türkiye'nin kilitlendiği görüşmeyi Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde çok sayıda basın mensubu da takip etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4 siyasi parti liderini de kapıda karşıladı ve toplantının yapılacağı salona kadar eşlik etti.

ORTAK BİLDİRİ BEKLENİYOR

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, liderlerin imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamasında, “İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısında bulunmuştu.

PAZARTESİ GÜNKÜ TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

Öte yandan 5 partinin pazartesi günü saat 14.00'te bir araya geleceği aktarıldı.

