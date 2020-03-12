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Son dakika: Beştepe'deki koronavirüs toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2020 18:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kritik koronavirüs toplantısı sona erdi. 5 saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor. Kalın, "16 Mart tarihinden itibaren okullar tatil edilecek. 23 Mart tarihi itibariyle öğrencilerimiz uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam edecek"

Son dakika: Beştepe'deki koronavirüs toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı. Önemli kararların alındığı toplantı 5 saat sürdü.

5 saat süren zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

16 Mart tarihinden itibaren okullar tatil edilecek. 23 Mart tarihi itibariyle öğrencilerimiz uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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