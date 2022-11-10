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  4. Son Dakika: Beyaz Saray duyurdu! Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

Son Dakika: Beyaz Saray duyurdu! Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

10.11.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında görüşme yapacak.

Son Dakika: Beyaz Saray duyurdu! Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşecek

Son dakika haberi: Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Biden ve Şi'nin, 14 Kasım'da Bali'de bir araya geleceğini duyurdu.

İki liderin, ABD ve Çin arasında iletişim ağlarının sürdürülmesi ve derinleştirilmesi konusunu ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ayrıca iki ülke arasındaki rekabetin yönetilmesi, çıkarlar doğrultusunda birlikte çalışılması ve uluslararası toplumu etkileyen milletler ötesi sorunların çözümü konularının görüşüleceğini aktardı.

BIDEN'IN ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRECEĞİ BELİRTİLDİ

Öte yandan görüşme hakkında gazetecilere brifing veren ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın görüşmede Tayvan Boğazı, insan hakları ihlalleri ve Çin'in "zararlı ekonomik eylemleri" gibi konularda endişelerini dile getireceğini belirtti.

Ayrıca yetkili, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslararası meselelerin de ele alınacağını bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Joe Biden abd

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