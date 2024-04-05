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  4. Son dakika! Beyoğlu'nda korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! Beyoğlu'nda korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 14:44
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Son dakika:İstanbul'un göbeğinde korku dolu dakikalar yaşandı! Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak’ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun mücadele sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri de tahliye edildi. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu
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