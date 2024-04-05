Son dakika! Beyoğlu'nda korkutan yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binayı söndürmek için itfaiye çalışma yapıyor. Yangın bitişikteki binalara da sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bülbül Mahallesi Büyükkırlangıç Sokak'taki 5 katlı apartmanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri de tahliye edildi. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.







