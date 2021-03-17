Son Dakika: Bilim Kurulu toplandı! Vaka sayıları patladı yeni yasak kararları alınacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

GEVŞEME KARARLARI GERİ Mİ ALINACAK?

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Bilim Kurulu'nun hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde hızla yeniden uygulanmasını isteyebileceği belirtilirken restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.



