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  4. Son Dakika: Bilim Kurulu toplandı! Vaka sayıları patladı yeni yasak kararları alınacak mı?

Son Dakika: Bilim Kurulu toplandı! Vaka sayıları patladı yeni yasak kararları alınacak mı?

17.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bilim Kurulu toplandı! Vaka sayıları patladı yeni yasak kararları alınacak mı?

Günlük koronavirüs vaka sayısı 17 bine yükselirken, vaka sayılarına göre risk haritasında 'mavi' olan il sayısı azaldı. Vaka sayılarındaki yükseliş endişe yaratırken, Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de toplandı. Toplantıdan, hükümete yeni yasaklar konusunda tavsiye kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda gevşeme kararının ardından günlük koronavirüs vaka sayısındaki çok hızlı artış ve aşılamadaki son durum masaya yatırılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

GEVŞEME KARARLARI GERİ Mİ ALINACAK?

Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Bilim Kurulu'nun hafta sonu sokağa çıkma yasağının bazı illerde hızla yeniden uygulanmasını isteyebileceği belirtilirken restoran ve kafelerin kapatılmasının şimdilik gündemde olmadığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu normalleşme

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