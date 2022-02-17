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  4. Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası 5 kritik madde! Bakan Koca'dan İstanbul'a ayrı parantez

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası 5 kritik madde! Bakan Koca'dan İstanbul'a ayrı parantez

17.02.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından 5 maddelik yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası 5 kritik madde! Bakan Koca'dan İstanbul'a ayrı parantez

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Bakan Koca yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Bilim Kurulunun ana gündemini salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı TURKOVAC oluşturdu.

Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan Koca şunları kaydetti:

İSTANBUL İÇİN AYRI PARANTEZ

“Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

65 YAŞ ÜZERİ...

Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine TURKOVAC aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.”

İşte Bilim Kurulu sonrası yapılan açıklama:

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) bilim kurulu
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