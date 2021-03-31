Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz.
Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngitere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir.
Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz. pic.twitter.com/2jFnWIhpoI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2021