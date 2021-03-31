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  4. Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

31.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, "İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı 2 ilde 4 örnekte, California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz.

Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngitere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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