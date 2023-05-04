Son dakika! Binali Yıldırım'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili açıklama: Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın yardım derneğine çadır ve konserve satması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım de Kınık'a eleştirilerde bulundu.

"AKIL SAHİBİ BİR İNSANIN KABUL EDECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Ersoy, Yıldırım'a "Kızılay Başkanı'nın orada oturması AK Parti olarak sizi yoruyor mu?" diye sordu. Binali Yıldırım ise "Kızılay ile ilgili kafam çok berrak. Kurumun 150 yıllık geçmişi var. Zaman zaman Kızılay kötü duruma düştü, bizden önce de çok yıprandı kurum. Ama biz geldik imkanlarını çok arttırdık saygınlık kazandırdık. Son depremde yaşanan olay akıl sahibi bir insanın kabul edeceği bir şey değil, elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacı varken ticaret yapmak yoluna gitmek, akıl izana uyacak bir iş değil. Bu şartlar altında başkanın bırakması gerektiğini bakanlardan yetkililerden hep söyleyenler oldu. Benim kanaatim de kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın sözlerinin ardından ise Mehmet Akif Ersoy, "İlk defa Cumhur İttifakı'ndan bu kadar net bir açıklama geldi" dedi.

"DİĞER SEÇİMLERE GÖRE SEÇMEN BİRAZ DAHA SAKİN"

Seçimlerle ilgili de konuşan Yıldırım "Her gün sahadayım. Saha iyi. Ama şu var vatandaş diğer seçimlere göre biraz daha sakin. Aslında siyasetin fazla çeşitliliği yok, ittifaklar var bu ittifaklara göre de seçmen kendini konumlandırmış vaziyette. Seçmen büyük oranda kararını verdi. Bundan sonraki her çalışma kararsızların güvenini kazanacak bir amaç güder. Seçimi ilk turda seçimi alırız." açıklamasını yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu 6'lı Masa'da toplanan parti başkanlarının 2021'de başladılar, Mart veya Şubat sonu 2023'de bitirdiler. 21 ay toplandılar, dağıldılar. Aday belirlemek için. Baştan belli olan adaya karar verdiler, ortaklar şartlar ortaya koydular. Sayın Akşener'in masadan ayrılıp dönmesinin şartı olarak iki tane belediye başkanını da yapıya monte ettiler. Bu şekilde sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladılar. Ne olduysa o andan itibaren oldu. Ondan önce HDP kamuoyuna 'adayımızı seçim tarihi belli olmadan açıklayacağız' dedi. Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra aday çıkarmaktan vazgeçtiler. Dağdan, PKK üst düzey temsilcileri Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Suriye'dekiler açıklama yaptı. Avrupa'da, Amerika'daki yöneticiler açıklama yaptı. FETÖ'nün yurt dışındaki kaçakları açıklama yaptı. 'Kılıçdaroğlu'nun kazanması için ne gerekiyorsa yapacağız' dediler. Artık bu SİHA, İHA'lar tepemizde bizi mahvediyor, bunların ortadan kalkması için yerel özerklik, eyalet sisteminin gelmesi için. Hapishanelerin kapılarının kırılıp Öcalan başta olmak üzere bütün teröristlerin dışarı çıkması için"

"ÖZERLİK İSTİYORSA HALT ETMİŞ"

"Hiçbir zaman HDP, Yeşil Sol Parti PKK'ya terör örgütü dememiştir ve PKK'nın eylemlerini de kınamamıştır. Millet İttifakı seçilirse silahlar bırakılacak diyor. Böyle bir kabiliyetiniz var idiyse bu kadar insanın hayatını kaybetmesine niye sebep oldunuz? Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü tehdit altında. Adamların şartı ortada. Yerel özerkliği istiyoruz dedi. HÜDA PAR'ın bir terör eylemi var mı? HÜDA PAR kim PKK kim? Özerklik istiyorsa halt etmiş! Bu milletin yüz yıl önce yaptığı ahit var. Üniter devlet yapısı. Vatan toprağı bütündür. Bu bugün de geçerli. Terör örgütleri ve onların arkasındakiler Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Yüz yıl önce de bölmeye çalıştılar, bu millet şahlandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında kenetlendi. Şimdi yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bunu da içeriden adaylarla yapmaya çalışıyorlar. Terörle başaramadılar, 20 yıldır amansız mücadele yaptık. Topraklarımızın dışında güvenlik bandı oluşturarak bu başarıyı elde ettik. Şimdi 'Suriye'den asker çekeceğiz, Irak'ta ne işimiz var?' diyor. HDP tezkereye hayır oyu veriyor CHP de hayır oyu veriyor. Dış politikada bakış açısı farklı değil. "

