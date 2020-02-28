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  4. Son dakika! BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

Son dakika! BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 06:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var" dedi.

Son dakika! BM'den İdlib için ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

"ACİL HAREKETE GEÇİLMEZSE..."

Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler İdlib Ateşkes

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