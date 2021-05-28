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Son Dakika: BM'nin Filistin kararına Dışişleri'nden açıklama

28.05.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'in (BM), İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulması kararını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Son Dakika: BM'nin Filistin kararına Dışişleri'nden açıklama

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan karar hakkında açıklama geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

İHK’nın bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasadışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ülkemiz sözkonusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır.

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Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail

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