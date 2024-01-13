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  4. Son dakika|Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika|Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

13.01.2024 00:06 | Son Güncelleme:
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Bolu'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9.08 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Son dakika|Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Bolu'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.59'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 9.08 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.


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