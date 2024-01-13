Son dakika|Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Bolu'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.59'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 9.08 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.







