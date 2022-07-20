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  4. Son dakika: Bolu'daki zehirlenmelerde son durum! Açıklamalar peş peşe geldi: 3 çocuk yoğun bakımda!

Son dakika: Bolu'daki zehirlenmelerde son durum! Açıklamalar peş peşe geldi: 3 çocuk yoğun bakımda!

20.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldıran 63 kişiden 31'i taburcu oldu. Çoğu çocuk 32 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden tedavisi süren hastalara ilişkin yapılan açıklamada "Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta çocuk nefroloji servisinde izlenmektedir." denildi.

Son dakika: Bolu'daki zehirlenmelerde son durum! Açıklamalar peş peşe geldi: 3 çocuk yoğun bakımda!

Bolu'nun Yuva köyünde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 63 kişiden 31'i taburcu oldu. Bolu ve şehir dışına sevk edilen çoğu çocuk 32 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nden tedavisi süren hastalara ilişkin bir açıklama yapıldı.

SON DAKİKA | BOLU'DAKİ ZEHİRLENMELERDE SON DURUM

Açıklamada, "Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishal ile ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir" denildi. İlk hastanın 16 Temmuz Cumartesi günü geldiği belirtildi.

Hastaların yaşlarının 3 ile 15 arasında değiştiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üç hasta yoğun bakımda, üç hasta çocuk nefroloji servisinde izlenmektedir.Hastalardan 5’inin diyaliz ihtiyacı olmuştur. Bu klinik tablonun nedenine yönelik araştırmalar devam etmektedir."

SU KAYNAKLARINDAN NUMUNE ALINDI

Sağlık Bakanlığı ekiplerince köy ve çevresindeki su kaynaklarından numune alınırken, İl Özel İdaresi personeli de köye su sağlayan depoda temizlik ve klorlama çalışması yaptı.

BOLU

Ayrıca su deposundan şebeke ile köye giden su kesildi, köy sakinlerine İl Özel İdaresi ekiplerince su dağıtıldı.

VALİ KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Vali Kılıç, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını belirterek, "Zehirlenmenin nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuç çıkması." diye konuştu.

Bir süre önce bölgede etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınlarının köyün içme suyuna sızma ihtimali üzerinde durulduğunu dile getiren Kılıç, "Ama tam olarak netleşmedi." dedi.

Kılıç, hastaneye başvuran kişi sayısının arttığını aktararak, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var. Taburcu edilenler de var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında." ifadesini kullandı.

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller de Kurban Bayramı'ndan sonra bazı kişilerin kusma, ishal ve bulantı şikayetleri yaşadığını anlatarak, yetkililerin sudan numune aldığını ve depoda temizlik çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Oğlunun tedavisi devam eden İbrahim Arslan ise karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Daha sonra ishale döndü, kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı." şeklinde konuştu.

Arslan, çocuğunun rahatsızlığının neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bolu
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