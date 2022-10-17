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SON DAKİKA: Bu hikaye film olur! 31 ayrı suçtan aranıyordu yakalanmamak için İsrail vatandaşı oldu! Adı Kemaldi...

17.10.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Muğla'da yaşayan vatandaşlar bir bağ evinde uyuşturucu imal edildiğine yönelik ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda iki kişiyi gözaltına aldı. Bağ evinin 6 pitbull cinsi köpekle korunduğu ortaya çıktı. Operasyon sonrası ele geçirilen bilgiler inanılmazdı! 54 yaşındaki suç makinesi Kemal D.'nin yakalanmamak için İsrail vatandaşlığına geçtiği ve adını değiştirdiği tespit edildi.

SON DAKİKA: Bu hikaye film olur! 31 ayrı suçtan aranıyordu yakalanmamak için İsrail vatandaşı oldu! Adı Kemaldi...

Son dakika haberi: Seneler boyunca polislerden kaçtı, Muğla'daki bağ evinde yakayı ele verdi! Resmi belgede sahtecilik, kredi kartı üretip satmak, uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan 54 yaşındaki Shmuel B. D, yakayı ele verdi. Yaşananlar film senaryolarını hatırlattı! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: VATANDAŞLIKTAN ÇIKMADAN VURGUN YAPTI!

İsmini değiştirdikten sonra İsrail vatandaşlığına geçen K.D'nin Türk vatandaşlığından çıkmadan kredi kartı üretip sattığı, insanları dolandırdığı ve resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edildi.

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TAM 31 SUÇTAN ARANMASI VARDI

Türkiye'deki adı K.D olan şahıs ve yanındaki B.A.Ç (32) Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bağ evinde yakalandı. İkili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. K.D'nin tam 31 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.

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Muğla İsrail son dakika son dakika haberi
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