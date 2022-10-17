SON DAKİKA: Bu hikaye film olur! 31 ayrı suçtan aranıyordu yakalanmamak için İsrail vatandaşı oldu! Adı Kemaldi...

Son dakika haberi: Seneler boyunca polislerden kaçtı, Muğla'daki bağ evinde yakayı ele verdi! Resmi belgede sahtecilik, kredi kartı üretip satmak, uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan 54 yaşındaki Shmuel B. D, yakayı ele verdi. Yaşananlar film senaryolarını hatırlattı! İşte son dakika haberinin detayları...
İsmini değiştirdikten sonra İsrail vatandaşlığına geçen K.D'nin Türk vatandaşlığından çıkmadan kredi kartı üretip sattığı, insanları dolandırdığı ve resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edildi.
Türkiye'deki adı K.D olan şahıs ve yanındaki B.A.Ç (32) Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bağ evinde yakalandı. İkili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. K.D'nin tam 31 suçtan aranması olduğu ortaya çıktı.
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